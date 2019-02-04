ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم جى اف اتش المالية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً عدد 1.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 1397.55 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات، قطاع الاستثمار بنسبة 4.43% مدفوعا بصعود مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.77%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.66% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.04%، بنك البجرين الوطنى بنسبة 0.76%، وهبط قطاع الخدمات بنسبة 1.54% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.50%.