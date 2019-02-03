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4 أبريل.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

الأحد، 03 فبراير 2019 02:26 م
4 أبريل.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى جلسة محاكمة 6 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 4 أبريل للنطق بالحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
 
 
 
 
 

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