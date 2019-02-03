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موجز أخبار 10 مساء.. الدراسة بالجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية 2020

الأحد، 03 فبراير 2019 10:08 م
موجز أخبار 10 مساء.. الدراسة بالجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية 2020 خالد عبد الغفار
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بدء الدراسة في الجامعة الألمانية في سبتمبر 2020، موضحًا أنه من المقرر أن يتم قبول 7 آلاف طالب وطالبة بالجامعة عقب افتتاح وانتهاء المراحل جميعًا.
 
 
 
 
 
احتفى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ولقاءه بالإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
 
 
 
 
 
اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.
 
 
 
 
قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجيري، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
 
 
 
 
 
ظهرت حالة من الانسجام والتفاهم والتحرك بدون كرة والاستلام والتسلم وتقارب الخطوط بين لاعبو الأهلي وبعضهم خلال مواجهة سيمبا التنزانى أمس السبت على ستاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
 
 
 
 
 
تابع مكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة الإيرانية طهران منذ أكثر من شهر واقعة احتجاز البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعى للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودى، وأسفرت الجهود عن الافراج عنهم اليوم الأحد وترحيلهم.
 
 
 
 
 
استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، والتى تعد الزيارة الأولى للبابا لدول الخليج.
 
 
 
 
 
استهدف سلاح الجو الليبى ، تجمعات للمرتزقة التشاديين وحلفائهم خلال تواجدهم على الأراضى الليبية بضواحى منطقة مرزوق جنوبى غرب البلاد.
 
 
 
 
 
خصصت وزارة الخارجية البريطانية 12 مليون إسترلينى لمشروع شراكة بين المملكة المتحدة الأمريكية واليونيسف لدعم إصلاح التعليم فى مصر.
 
 
 
 
 
اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت  الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.
 
 
 
 
وصل منذ قليل، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مطار أبوظبي الدولي بطائرته الخاصة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
 
 
 
 
 
قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجارى .
 
 
 
 
 
بصورة عمرها  52 عام، احييت السفارة الفرنسية فى القاهرة، الذكرى الـ 44 لرحيل كوكب الشرق، خلال غنائها  فى قاعة بمسرح الأوليمبيا الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس.  
 
 
 
 
 
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بدء الدراسة في الجامعة الألمانية في سبتمبر 2020، موضحًا أنه من المقرر أن يتم قبول 7 آلاف طالب وطالبة بالجامعة عقب افتتاح وانتهاء المراحل جميعًا.
 
 
 
 
 
كشفت مصادر أمنية، أن إدارة النظم والمعلومات تعكف حاليا على إنشاء موقع إلكترونى تحت مسمى" موقع مرور مصر"،  وسيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للرخص وكيفية استخراجها وتجديدها.
 
 
 
 
 
العثور على مقبرة أثرية بمحيط منطقة الهرم، بعد تنقيب مواطن عن الاثار بطريقة غير شرعية أسفل منزله بمنطقة نزلة السمان، كشف استمرار ظاهرة لصوص الآثار الذين يلجأون للتنقيب بحثاً عن الثراء السريع.
 
 
 
                    
 
 

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وزير التعليم

موجز أخبار العاشرة

الدراسة بالجامعة الألمانية

العاصمة الإدارية

الجامعة الألمانية




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