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"رجال الأعمال" تشارك بمؤتمر"أفريقيا تعمل" بمدينة روتردام خلال إبريل المقبل

الأحد، 03 فبراير 2019 03:14 م
"رجال الأعمال" تشارك بمؤتمر"أفريقيا تعمل" بمدينة روتردام خلال إبريل المقبل شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، عن مشاركة لجنة أفريقيا بالجمعية بمؤتمرAfrica Works  تحت عنوان Future African Cities  المقرر عقده  بمدينة روتردام الهولندية خلال يومى 8 و 9 إبريل المقبل.
 
وفى هذا السياق تنظم غداً لجنة أفريقيا بالجمعية اجتماعاً تحضرياً لكافة الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص المصرى المشاركون فى المؤتمر استعداداً للمشاركة المصرية فى المؤتمر.
 
وقال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية، إن مؤتمر "أفريقيا تعمل" يهدف الى تسويق القارة الافريقية كوجهه استثمارية وتجارية، مشيرا إلى أن هذه الدورة سوف تركز على 6 دول أفريقية وهى مصر، ونيجيريا، جنوب افريقيا، تونس، المغرب بجانب كينيا للربط بين التحديات الحضارية فى القارة الأفريقية وفرص الاستثمار والتجارة.
 
وأشار الجبلى، إلى إن الاجتماع التحضرى للجنة غداً يهدف إلى الوقوف على مقترحات كل جهة وتوحيد الرؤية المصرية بشـأن اعداد قائمة بالمشروعات المحددة فى كل قطاع تمهيداً لعرضها على الجانب الهولندى والأوروبى خلال المؤتمر.
 
وأضاف محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أن مؤتمر أفريقيا سيتناول قطاعات، البنية الأساسية فى مجالات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، المياه والصرف الصحي، الاسكان، تمويل التنمية الحضرية، بجانب الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ،شبكات الكهرباء الصغيرة و الشبكات التى تعمل خارج الشبكة الرئيسية off grid ، إدارة النفايات ، بالاضافة إلى التمويل اللازم لتنمية الطاقة.
 

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