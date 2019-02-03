ربة منزل دفعت حياتها ثمنا لاعترضها على لهو الأطفال أمام منزلها بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أثار صوت الضوضاء الصادر من الشارع على مقربة من منزلها غضب ربة منزل بمركز أوسيم، بعدما أرهقها الصيام والعمل الشاق طوال اليوم، فخرجت من المنزل لاستبيان الأمر، واتضح أن مجموعة من الأطفال يلهون ويمرحون، فطلبت منهم اللعب بعيدًا والتوقف عن أحداث ضوضاء، وكان على مقربة من ذلك المشهد أحد أقارب الأطفال، والذى لم يعجبه الحديث الدائر، وتعنيف السيدة التى بلغت الخمسين من العمر لأطفاله.

توجه "محمد.ش" إلى ربة المنزل "صفية عبد الحميد"، وعنفها ووجه لها سيل من الشتائم والسباب، بسبب إرهابها للأطفال وتخويفهم، فردت عليه سبابه، وظلا يتراشقا بالألفاظ إلى أن تدخل عدد من الأهالى للفصل بينهم، ورغم ذلك ظلت النفوس مشحونة، خاصة بعدما عادت ربة المنزل إلى بيتها وأجرت اتصالًا بابنائها أخبرتهم بما حدث وبالإهانة التى تعرضت لها.

فى الوقت الذى كانت تشكى فيه الأم لأبنائها ما تعرضت إليه، فوجئت بغريمها "محمد" قد حضر وبصحبته جمع غفير من أقاربه وأشقائه، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتجمعوا حول منزلهم، فخرج إليهم أبناؤها "أحمد ومحمد وإسلام وربيع"، وحدثت بينهم مناوشات، اعتدى خلالها الجناة وهم "صبرى.س" و"حمدى.س" و"محمود.س" عليهم بالضرب وأصابوا والدتهم بإصابات أودت بحياتها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين ووجهت لهم جهات التحقيق اتهامات استعراض القوة والعنف، والضرب المفضى إلى موت، وفور انتهاء التحقيقات؛ باكتمال أدلة الثبوت، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، التى قضت برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من "صبرى.س" و"حمدى.س" و"محمود.س"، كما قضت، بانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة للمتهم الأخير "محمد.س.م".

وجاء بأمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن المتهمين لوحوا وهددوا واستخدموا القوة والعنف تجاه المجنى عليها "صفية عبد الحميد"، و"أحمد شحات" و"محمد شحات" و"إسلام شحات" و"ربيع شحات" قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم والتأثير على إرادتهم؛ لفرض السيطرة والسطو عليهم وذلك لما دار بين المجنى عليها المتوفاة "صفية" من مشادة كلامية بينها وبين المتهم الأول، بمنطقة أوسيم بشمال الجيزة.