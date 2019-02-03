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رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

الأحد، 03 فبراير 2019 02:12 م
رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
أ ش أ
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دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/ لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
 
وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
 
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا :" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".
 
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلا لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
 
وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا". 
 
وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق  والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
 
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى محمد

يجب اذاعة جلسات مناقشة تعديل الدستور

الدستور خاص بالدولة والمواطن المصرى بالدرجة الاولى ومن حقة مشاهدة جلسات مجلس النواب على الهواء عند مناقشة التعديلات، كذلك نريد ان نعرف ماهى المواد التى يريد النواب تعديلها فى الدستور ام التعديل مفتوح لأية مواد؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

???????

احنا عارفين انكم اكتر ناس بتخافوا على مصلحة المواطن ، يا  الف خسارة عليكي يا مصر

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