اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب علماء الأرض بعلوم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تستعد جامعة سوهاج لانطلاق المؤتمر العلمى الأول لشباب علماء الأرض فى مصر، والذى تنظمه كلية العلوم على مدار يومى 3، 4 فبراير الجارى.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال: إن انعقاد المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقطاع الجيولوجى والدراسات والبحوث التعدينية ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى، كما أوضح أن المؤتمر له دافع حقيقى وفعال فى تقدم وتطور العلوم والمعرفة، وذلك من خلال إبراز آخر المستجدات للأفكار والتقنيات فى العلوم الجيولوجية بشتى فروعها وتطبيقاتها لما لها من مردود إيجابى فى دفع عجلة التنمية، نظرا لأن استثمار ثرواتنا المحلية والاعتماد على مواردنا الطبيعية هو خيار استراتيجى فى عصرنا الحاضر، مشيرا إلى أن من ضيوف المؤتمر الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم إن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدراسات والبحوث الجيولوجية والمعادن المكنوزة فى باطن الأرض وفرص الاستثمار فيها، بالإضافة إلى التدريب على أسس البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والموارد الأرضية، تفعيلا لتوصيات ورش العمل والتدريبات الميدانية لشباب الباحثين التى نظمتها الجمعية المصرية لعلوم الأرض والتنمية التى عقدت فى يناير الماضى عام 2018، التى شارك بها 90 معيدا ومدرسا بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية بمنطقة المثلث الذهبى.

وأشار الدكتور عبد الباسط أبوضيف رئيس قسم الجيولوجيا ومقرر المؤتمر إلى أن المؤتمر يستهدف شباب الباحثين لتدريبهم على كيفية إعداد بحوث علمية متميزة، وآلية إدارة حوار علمى بناء للرقى بمخرجات البحث العلمى، مضيفا أنه سيعقب المؤتمر ورشة تدريبية علمية لمدة ثلاثة أيام بمنطقة المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية المصرية، كما سيتم نشر البحوث المشاركة فى المؤتمر فى عدد خاص بمجلة عالمية ذات معامل تأثير "معامل انتشار".