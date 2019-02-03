السجن المشدد 3 سنوات لـ2 من الإخوان وسنة مع الشغل لآخرين فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "مصعب .ح" وخلف .ع.أ" من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 3 سنوات، كما عاقبت المتهمين "ادريس.ع" و"عبد الرحيم.ع" بالحبس مع الشغل سنة واحدة لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر ماجد أمين .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدوائر مراكز قسم جرجا وأخميم وقسم أول سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام وتكدير الأمن العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.