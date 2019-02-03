ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً عدد 4.69 نقطة، ليغلق عند مستوى 1396.10 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.3 مليون سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 18.44% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.47%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.44%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 3.10% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 3.16%، عقارات السيف بنسبة 1.90%.