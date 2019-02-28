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وزيرة الصحة: 21 جثمانا مجهول الهوية من ضحايا حادث قطار محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 02:06 م
وزيرة الصحة: 21 جثمانا مجهول الهوية من ضحايا حادث قطار محطة مصر وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر، وعددهم 21، مجهولى الهوية، وتوفى اليوم المصاب مجهولى الهوية، وسائق سيارة إسعاف، ليرتفع عدد الضحايا لـ22، وجارى معرفة هويتهم عن طريق الطب الشرعى والنيابة.


وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن من بين المصابين 6 حالات على الأقل شديدى الخطورة و3 على الأقل حالات حرجة، مؤكدة على خروج 15 مصابا من مصابى حادث قطار محطة مصر، بعد تماثلهم للشفاء حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المصابين الآن الموجودين بالمستشفيات، 26 مصاب يتلقون كافة الرعاية.

وأشارت الوزيرة أن جميع الحالات تقدم لها لراية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والإطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.

وتفقدت الوزيرة حالات المصابين برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (1)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (1)

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (2)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (2)

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (3)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (3)

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (4)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (4)

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (5)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (5)

وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (6)
وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء (6)

 


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