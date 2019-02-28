هاشتاج "اطمن أنت مش هتهدها يا معتز" تريند على تويتر بعد دعوات تحريض الإخوان

كتب هيثم سلامة

سخر رواد موقع تويتر عبر هاشتاج "اطمن أنت مش_هتهدها يا معتز " عقب دعوات الإخوانى الهارب معتز مطر، بالتحريض للتظاهر فى الميادين، واستغلال حادث القطار.

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، قال عبد الله محمد: "اللى زيك نفسه البلد تتهد علشان ترجعوا تانى، لكن الشعب فهم اللعبة يا خروف شوفلك لعبة تانية"، وأضاف أحمد الإسكندرانى: "سحقًا لكل تجار الدم لكل شامت وحاقد، من يستغل كوارث الوطن ليحقق مكاسب شخصية له، من يرقص على أوجاع الناس حتى لو كان رقصة فوق جثث شهداء الوطن، ولكن إن شاء الله رغم كل حاقد أو حاسد ستبقى مصر فوق الجميع".





وأضاف محمود مختار: "ده أسوأ شىء فى الموت "الاستغلال" تستغل موت الناس فى تهييج رأى عام أو شماتة أو لغرض خفى تتمنى الوصول له أو بث سموم وفتن فى وقت وظرف زى ده، لا سامحكم الله، حفظ الله مصر".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أكدت أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابًا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا"، فيما كانت الحكومة قد أعلنت عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى الحادث.