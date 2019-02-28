ندوة بإعلام القليوبية تفضح شائعات وكذب الإخوان

القليوبية- ابراهيم سالم _ نيفين طه

أكد المشاركون فى الندوة التثقيفية التى نظمها مركز النيل للإعلام بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الخميس أن الشائعات التى روجتها جماعة الإخوان المسلمين بعد وقوع حادث قطار محطة مصر أمس هدفها إثارة القلاقل، وبث روح الإحباط واليأس فى نفوس المصريين، وتشويه الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام أن اجتزاء فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى، يتحدث فيه عن تطوير منظومة السكك الحديدية، ففى الوقت الذى كان يتحدث الرئيس أن هناك بدائل كاذبة ووهمية، قد تحقق رفاهية مؤقتة بوضع الاستثمارات فى البنوك بدلا من ضخها فى الخدمات، ولكن الدولة لا تقوم بهذه الخطوات الخادعة ولكنها تكافح لإنقاذ المرفق المتداعى، قائلا: هتبتدى الدايرة تتقفل علينا، نعمل الخدمة وناخد تمنها، ولا ما نعملهاش وتفضل مرافق الدولة تنهار مرفق ورا مرفق؟، لأ إحنا لازم نقول ونشرح رفع كفاءة شبكة القطارات هدفها أمان وتنمية، واستمرارا لنهج التضليل الذى تمارسه الكتائب الإخوانية سعت الجماعة الارهابية لاجتزاء الفيديو والتصوير بأن الرئيس رفض تنمية السكك الحديدية ويطالب بوضع استثمارات تنميتها فى البنك ونيل فائدة الودائع

ووصف اللواء عبد الرحمن راشد مساعد وزير الداخلية خلال الندوة التثقيفية التى شارك فيها طلاب الاعلام بجامعة بنها، قواعد وقيادات تنظيم الاخوان بالقطعان الضالة الذين اقتلعوا ضمائرهم ووضعوا مكانها صخورا من الحقد والغل والانتهازية والشماتة ينتهزون كل حادث أو أزمة تشهدها مصر ليثبتوا أنهم غير مصريين وغير آدميين.

وأشارت الدكتورة زينب طلعت حسن اخت الشهيد عميد مدحت طلعت إلى أن هذه القطعان الإخوانية الشامتة لن تجني إلا الحسرة والكآبة حيث سيلملم المصريون جراحهم ويستكملون بناء وطنهم مع قائدهم الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسى.