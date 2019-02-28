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لافروف: روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض لباكستان والهند

الخميس، 28 فبراير 2019 02:46 م
لافروف: روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض لباكستان والهند لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده مستعدة لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان فى حال أبديا رغبتهما فى ذلك.

وقال لافروف - فى تصريح للصحفيين مجيبا عن سؤال فى هذا الصدد اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بالطبع، فى حال أرادتا ذلك" .

وكانت الهند قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها أسقطت طائرة باكستانية فى إقليم كشمير المتنازع عليه، مضيفة أن باكستان أسقطت إحدى طائراتها فى اشتباكات جوية.

وكان الجيش الباكستانى قد أعلن فى وقت سابق أنه أسقط طائرتين هنديتين فى المجال الجوى الباكستانى سقطت إحداهما فى كشمير الهندية والأخرى فى كشمير الباكستانية، وأغلقت باكستان مجالها الجوى "حتى إشعار آخر"، حسبما أفادت هيئة الطيران المدنى بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط الطائرتين.

 


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