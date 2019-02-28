سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الجماعي الذكي توقع مذكرة تفاهم حصرية مع شركة أورانچ مصر

شركة سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الجماعي الذكي توقع مذكرة تفاهم حصرية مع شركة اورنچ مصر بغرض دراسة تعزيز التعاون بين الكيانين وتقديم خدمات مشتركة لعملائهما.

وبموجب المذكرة سيقوم الطرفان بتقديم عروض ترويجية وأنشطة تسويقية مشتركة ، فضلاً عن تقديم أفضل الاسعار لعملاء الشركتين بأسعار تنافسية من أجل الحصول على خدمات كل منهما، كما تشمل مذكرة التفاهم استفادة عملاء برامج الولاء من خدمات سويفل . وتطمح الشركتان في الوصول بخدماتهما المشتركة إلى نحو 10 ملايين عميل من خلال أنشطة التسويق المشتركة.