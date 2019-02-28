رئيس وزراء الهند: لن يتمكن أحد من وضع العقبات أمام مسيرتنا نحو التنمية

نيودلهى(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أنه يتمكن أحد من وضع العقبات أمام مسيرة بلاده نحو التنمية.

وأضاف مودى، فى خطاب نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه من الضرورى التأكد من أن ما من شيء سينتقص من معنويات قوات الأمن الهندية.. مشيرا إلى أن الانتخابات العامة الهندية لعام 2014 كانت تفويضا بتلبية احتياجات الشعب الأساسية، وأن استطلاعات الرأى لعام 2019 سوف يتم إجراؤها بشأن الوفاء بتطلعات الشعب.

وأوضح أنه يتعين على الشعب الهندى أن يعمل باجتهاد فى جميع المجالات، وأن يكون ممتنا لأولئك الذيم يحمون بلادهم.

يذكر أن باكستان قامت بأسر طيار تابع للقوات الجوية الهندية، فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة التوترات بين نيودلهى وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضى الباكستانية - الثلاثاء الماضى - فيما قال مسئولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية أمس الأربعاء عبر خط المراقبة الحدودى بين البلدين.