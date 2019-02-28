حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين": أجريت عملية قسطرة.. وأشكر الفريق الطبى

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين و المرشح لعضوية مجلس النقابة ، أنه أجرى عملية قسطرة بالقلب موجها الشكر والتقدير للفريق الطبى الذى أجرى العملية .

وكان "اليوم السابع" قد نشر مساء أمس الأربعاء، أن الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الحالى، المرشح لعضوية مجلس النقابة، تعرض للإجهاد أثناء تواجده بمقر اتحاد الصحفيين العرب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، لإجراء الفحوصات الطبية، وقام الأطباء بعملية قسطرة له.