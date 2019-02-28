video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين": أجريت عملية قسطرة.. وأشكر الفريق الطبى

الخميس، 28 فبراير 2019 02:47 ص
حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين": أجريت عملية قسطرة.. وأشكر الفريق الطبى الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
 
أكد الكاتب الصحفى حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين و المرشح لعضوية مجلس النقابة ، أنه أجرى عملية قسطرة بالقلب موجها الشكر والتقدير للفريق الطبى الذى أجرى العملية .
 
وكان "اليوم السابع" قد نشر مساء أمس الأربعاء، أن  الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الحالى، المرشح لعضوية مجلس النقابة، تعرض للإجهاد أثناء تواجده بمقر اتحاد الصحفيين العرب، وتم نقله  إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، لإجراء الفحوصات الطبية، وقام الأطباء بعملية قسطرة له.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين" للمستشفى بعد تعرضه للإجهاد

نقابة الصحفيين

حاتم زكريا

اخبار مصر

الصحفيين




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة