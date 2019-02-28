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ترامب: كوريا الشمالية لم تكن مستعدة لتقديم ما نريده لرفع العقوبات

الخميس، 28 فبراير 2019 09:32 ص
ترامب: كوريا الشمالية لم تكن مستعدة لتقديم ما نريده لرفع العقوبات زعيم كوريا الشمالية وترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية لم تكن مستعدة لتقديم ما نريده لرفع العقوبات، موضحا أن الزعيم الكورى الشمالى يريد نزع السلاح النووى لكن فى مناطق محددة فحسب.

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى،عقب قمة جمعته مع زعيم كوريا الشمالية، كان بالإمكان توقيع اتفاق لكن لم يبد ذلك ملائما، ولكن الأجواء ظلت ودية للغاية مع كيم فى ختام المحادثات.

وأضاف ترامب، نحن في وضع يتيح لنا فعل شيء مميز مع كوريا الشمالية، حيث كان لدينا أوراق جاهزة للتوقيع لكن فعل ذلك لم يكن من الصواب، قائلا "بحثنا تفكيك موقع يونجبيون وكيم أبدى استعداده لكنه أراد تخفيف العقوبات".

وأكد ترامب إن كيم قال إنه لن يجرى تجارب.

 


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كوريا الشماليه

ترامب

زعيم كوريا الشماليه

القمه الثانيه بين ترامب وكيم




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