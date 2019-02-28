بدء اجتماع اتحاد الطلاب مع التعليم للاتفاق على الشكل النهائى لجدول الثانوية العامة

بدأ صباح اليوم اتحاد طلاب مدارس مصر اجتماعه مع مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة بعض القضايا التى تخص اتحاد الطلاب على رأسها جدول امتحانات الثانوية العامة ورأيهم فى المقترح الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى، حيث من المقرر أن يتم التوصل إلى الشكل النهائى لجدول الامتحانات لعرضه على الدكتور طاق شوقى وزير التربية والتعليم لاعتماده خلال الساعات المقبلة.

ويحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وخالد عبد الحكم، مديرالإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة وأحمد موسى الرائد العام للاتحاد وفيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية وعبير إبراهيم الأمين المساعد وأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت 9 يونيو موعدا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، و1 يوليو المقبل، أخر يوم للامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات بعد عيد الفطر المبارك.