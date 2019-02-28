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بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

الخميس، 28 فبراير 2019 03:21 م
بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى الإنفوجراف
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا عن أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي. 
 
وأوضح الإنفوجراف أنه من بين هذه المميزات رفع معدلات توفير التكلفة للمستهلك من 50-65%، وتوفير 825 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80 .
 
وتوفير 1200جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 92 وتوفير 1500 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 95 . 
 
وأوضح الإنفوجراف أن التحويل يستغرق من ساعتين إلي 4 ساعات حسب نوع العربية ولكن ثمن تحويل السيارات الكربراتير 5000 جنيه . 
 
 
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