بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا عن أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي.
وأوضح الإنفوجراف أنه من بين هذه المميزات رفع معدلات توفير التكلفة للمستهلك من 50-65%، وتوفير 825 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80 .
وتوفير 1200جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 92 وتوفير 1500 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 95 .
وأوضح الإنفوجراف أن التحويل يستغرق من ساعتين إلي 4 ساعات حسب نوع العربية ولكن ثمن تحويل السيارات الكربراتير 5000 جنيه .
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