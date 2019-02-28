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القابضة الكويتية: 2.4 تريليون قدم غاز احتياطى بحقل شمال سيناء البحرى

الخميس، 28 فبراير 2019 12:47 م
القابضة الكويتية: 2.4 تريليون قدم غاز احتياطى بحقل شمال سيناء البحرى الغاز - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن نتائج الدراسات الفنية للمسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وبلغ حجم الاحتياطى من الغاز بالحقل 2.4 تريليون قدم.
 
 
وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية، أن شركتها التابعة NSCO تعاقدت مع شركة Schlumberger، والمتخصصة فى تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى، لإجراء تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وجاءت النتائج أنه بالنسبة لطبقة pliocene القريبة من السطح والتى تحتوى على غاز جاف فإنه يقدر متوسط حجم الغاز الأصلى بـ821 مليار قدم مكعب غاز، وبالنسبة للطبقات العمية والمعروف بتاسم PRE-MESSINIAN والتى تحتوى على غاز ومتكثفات فإنه يقدر فيها متوسط حجم الغاز الأصلى بـ1531 مليار قدم مطعب غاز بالإضافة إلى 112 مليون برميل متكثفات.
 
 
وأضافت أنه جارى حاليا إعداد دراسة تفصيلية من قبل إحدى الشكات العالمية المتخصصة لتقدير القيم الاقتصادية لهذه النتائج وأيضا إعداد خطة التنمية المطلوبة.
 
 
وكانت شركة NSCO Investments Limited، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية، المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 99.99%، والتى تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية.
 
 
وأجرت الشركة عملية المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة الامتياز فى مارس عام 2017 والتى غطت مساحة 560 كيلو متر مربع، والتى قامت بها شركة PGS العاملية والتى شملت الطبقات والتركيب الجيولوجية العميقة والقريبة من السطح، قامت شركة NSCO  بالتعاقد مع شركة WESYTERNGECO  وهى إحدى الشركات التابعة لشركة Schlumberger والمتححخصصة فى تحيل وتفسير نتائج المسح السيزمى.
 
 
وأسفرت عمليات تحقيق وتحليل نتائج المسح السيزمى والتى انتهت فى الربع الأول من عام 2018 عن تحديد عدة طبقات جيولوجية على أعماق مختلفة تحتوى على احتياطيات محتملة من الغاز الطبيعى والمتكثفات.

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الغاز




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