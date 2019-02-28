الشرقية تبدأ تطبيق منظومة النظافة الجديدة للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة

الشرقية - إيمان مهنى

زار وفد من وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محافظة الشرقية لمعاينة موقع المحطة الوسيطة بمنيا القمح لتطويرها ورفع كفاءتها من خلال جهاز المخلفات بوزارة البيئة والتي تعمل بطاقة استيعابية 3 آلاف طن على أن يتم بعد ذلك إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمنيا القمح يشمل مصنع لتدوير القمامة بطاقة استيعابية 600 طن يوميا للقضاء على المقالب العشوائية وعمليات الحرق المكشوف للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة .

وذلك بحضور الدكتور أحمد سعيد استشاري الجهاز، المهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة والمهندس صبحي الهادي مدير الإدارة العامة للنظافة وممثلاً عن جهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

كما قام الوفد بزيارة لمركز ديرب نجم لإجراء معاينة على الطبيعة لمواقع التراكمات والمقالب العشوائية المنتشرة بالمركز لوضع خطة عمل عاجلة بالتنسيق مع المحافظة لرفع المخلفات فوراً والتخلص منها حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأوضحت الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أنه تم الاتفاق على إنشاء مدفن صحي بمدينتي بلبيس والحسينية بسعة 500 ألف طن لاستقبال المخلفات والمرفوضات المجمعة من المحافظة للقضاء على التراكمات والحرق العشوائي تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق منظومة النظافة الجديدة والاستفادة من الاعتمادات المالية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات بمحافظة الشرقية.

وفي سياق ذاته قرر محافظ الشرقية مجازاة عدد 37 من العاملين بإدارة فاقوس التعليميةً بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني، ذلك بعد مرور لجنة من إدارة المتابعة ورصدت المتغيبين.