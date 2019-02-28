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السجن 10 سنوات لـ4 أشخاص متهمين بقتل شخصين والتمثيل بجثتهما بالشرقية

الخميس، 28 فبراير 2019 12:43 م
السجن 10 سنوات لـ4 أشخاص متهمين بقتل شخصين والتمثيل بجثتهما بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، 4 أشخاص من قرية أنشاص البصل بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بقتل شخصين والتمثيل بجثتهما.

تعود أحداث القضية رقم 993 لسنة 2013، جنايات مركز شرطة الزقازيق، بتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء محمد كمال، إخطارا من العميد إبراهيم ضيف، مأمور مركز الزقازيق، يفيد بمقتل شخصين بقرية أنشاص البصل والتمثيل بجثتهما.

وتوصلت التحريات إلى قيام "محمد.س"، بلطجى إطلاق النيران على أحد شباب القرية وُيدعى"محمود ر"، أثناء تواجده فى الكافيتريا الخاصة به بمدخل القرية، كما قام بالاستعانة بأحد أصدقائه البلطجية وُيدعى "حمادة ع"، بترويع عدد من أهالى المصاب، وتعدوا على المجنى عليهما حتى فارقا الحياة، وقاموا بعدها بالتمثيل بجثتهما وتعليقهما على أعمدة الإنارة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد طنطاوى، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، على أثر خلاف المجنى عليهما "محمد س" وصديقه "حمادة ع" وأحد شباب القرية، نظرا لإقامة المجنى عليهما بكشك أمام مقهى الأخير، فنشبت بينهما مشاجرة قام المجنى عليه الأول بإطلاق عيار نارى ناحية الشاب وأحدث إصابته بطلق نارى بالظهر، وهربا وعلم أهالى المصاب بمكان اختفائهما فاتفقوا فيما بينهم على قتلهما فتوجهوا برفقة جمع من أهالى أنشاص البصل حاملين الأسلحة البيضاء وتعدوا بهما على المجنى عليهما وقاموا بقتلهما واقتيادهما بواسطة دراجات بخارية بشوارع القرية وتعليقهما على عمود إنارة والتمثيل بجثتهما، وتوصلت التحريات إلى قيام كل من "طه ال أ ال" و"رشدى م م ال" و"محمود ال" و"محمد م م" مقيمين أنشاص البصل، بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى قضت بحبسهم 10 سنوات، بالرغم من التصالح، وقيام أولياء الدم بتقاضى تعويض قيمته تعدت 2 مليون جنيه.


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