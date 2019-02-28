الداخلية تضبط أطنانا من السلع الغذائية الفاسدة فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في الجمالية (بمحافظة القاهرة)، لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (حلوى جافة) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات قدرها 6,981 طن مستلزمات إنتاج "عسل جلوكوز، مكسبات طعم، سكر، كاكاو، لبن بودرة، زبد" –238,200 ألف قطعة "حلوى جافة" منتج نهائى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في ساحل سليم (بمحافظة أسيوط)، لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (عصائر) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإستخدامه عبوات سابقة الإستخدام غير صالحة للإستهلاك الأدمى وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتم ضبط كميات قدرها (500 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر" 93 ألف عبوة "عصائر" منتج نهائى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط قائد سيارة (بدون لوحات)، بدائرة مركز شرطة أسيوط (بمحافظة أسيوط)، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (600 كيلو جرام "أسماك مملحة") غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط أمين عهدة المسئول عن مُجمع تابع لشركة المجمعات الاستهلاكية، بدائرة قسم شرطة الدقى (بمحافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1651 عبوة "جبن أبيض، سكر، منظفات") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .