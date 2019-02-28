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الخارجية الروسية: جولة خليجية للافروف لبحث الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا

الخميس، 28 فبراير 2019 02:19 م
الخارجية الروسية: جولة خليجية للافروف لبحث الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرجى لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس المقبل بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل السعودية والكويت والإمارات .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم"، إنه "من المتوقع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة تلك الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية".

وأضافت زاخاروفا: "ستركز المحادثات خلال الجولة على تطورات الوضع فى سوريا، وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

 


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