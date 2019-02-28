"الحاصلات الزراعية": طالبنا الزراعة بدعوة وفد فنى سعودى لدراسة أزمة البصل

كتب – إسلام سعيد

كشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن مجلسه يدرس تنظيم زيارة إلى المملكة السعودية فى وقت قريب لبحث أزمة حظر المملكة استيراد البصل من مصر، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الزراعة المصرى بدعوة نظيره السعودى لزيارة القاهرة مع وفد فنى سعودى لوضع قواعد واضحة لحظر الاستيراد.

وقال الدمرداش، لـ "اليوم السابع"، إنه يتم تصدير البصل المصرى لقرابة 28 دولة ولم نتلق أية شكاوى، ونحن طالبنا مرارا وتكرارا حظر الشركة المخالفة وليس حظر صادرات الدولة ككل، لافتا إلى أنه منذ قرابة 20 سنة لم تظهر شكاوى بشأن متبقيات المبيدات لمحصول البصل.

وأضاف أنه تحدث إلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى على هامش الاجتماعات التى عقدها المجلس مطلع الأسبوع الجارى حول حظر تصدير البصل الأحمر إلى المملكة السعودية على خلفية أزمة متبقيات المبيدات بإحدى الشاحنات المصدرة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس الأعمال المشترك تقوم بالتواصل حول حظر تصدير البصل.

وأشار رئيس المجلس التصديرى، إلى أنه تم دعوة أحد كبار المستثمرين الزراعيين فى السعودية للاستثمار فى مصر بقطاع الصوب الزراعية، وتم دعوته –المستثمر السعودى – لزيارة مواقع الصوب الزراعية بمناطق الحمام والعاشر من رمضان، وهناك نية لدى المستثمر لضخ استثمار جديد فى مصر.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، قررت الشهر الماضى فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر، لوجود شحنات غير مطابقتها للمواصفات القياسية.