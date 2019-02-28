أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، القافلة رقم 84 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أولاً بأول فى مختلف المحافظات .

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير الجارى فى محافظات الوجه البحرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول، لافتًا إلى أنه يتم طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ وفروع الشركة لطرحها للمواطنين بشكل مستمر .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد استمرار استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ممن ليست لديهم بطاقات، مثل مستحقو معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعى، والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وكذلك العاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات من ذوى الدخل البسيط، حيث يتم استخراج بطاقات تموين لمن ليس لديهم بطاقات من هذه الفئات وكذلك استمرار استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وبطاقات بدل التالف والفاقد بجميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية .