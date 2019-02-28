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الخميس، 28 فبراير 2019 03:56 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:04 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة قصف غزة
أ ش أ
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، ثلاث غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية استهداف موقع "التل" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقرابة 6 صواريخ من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مفاجئ.

وكان جيش الاحتلال، زعم مساء اليوم، أنه تم رصد مجموعة من البالونات تقل جسما مفخخا أطلقت من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "يبدو أن الجسم انفجر في الهواء، وألحق أضرارا بمنزل في مستوطنة مجاورة".

 

 

 


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