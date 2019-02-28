الأمم المتحدة: عودة 30 ألف نيجيرى من الكاميرون لبلدة استهدفها بوكو حرام

رويترز

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى تعليق أرسلته بالبريد الإلكترونى لرويترز اليوم الخميس إن نحو 30 ألف نيجيرى عادوا منذ يوم الثلاثاء من الكاميرون إلى بلدة ران التى استهدفها مسلحون من جماعة بوكو حرام على نحو متكرر هذا العام.

وأضافت المفوضية أنهم عادوا بعدما زارهم مسؤولون نيجيريون شجعوهم على ذلك وقدموا لهم ضمانات على أن السلطات ستعيد الأمن إلى المنطقة. وأكدت السلطات الكاميرونية أيضا لمسؤولين بالمفوضية أنها لن تجبر اللاجئين على العودة إلى بلدهم.