وزيرة الصحة: خروج 15مصابا من أصل 43 بحادث قطار محطة مصر بعد تحسن حالتهم

كتب محسن البديوى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن خروج 15 مصاباً من أصل 43، من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

وقالت وزيرة الصحة فى تصريحات لفضائية "‘إكسترا نيوز"، أن جميع المستشفيات مجهزة لاستقبال مصابي حادث محطة مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت بدء تماثل مصابى حادث قطار محطة مصر للشفاء، فيما عدا 5 حالات فقط فى حالة حرجة.

وأضافت زايد، فى تصريحات لها على هامش تواجدها فى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، أن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه ورعاية المرضى بدقة عالية ولدينا تعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء بمتابعة الحالات متابعة دقيقة.