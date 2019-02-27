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الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:37 م
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ننشر فيديو لزيارة محمد بن زايد إلى كوريا الجنوبية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:08 م
ننشر فيديو لزيارة محمد بن زايد إلى كوريا الجنوبية جانب من استقبال الشيخ محمد بن زايد فى كوريا
كتب آسر أحمد
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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشكر على حفاوة استقباله فى كوريا الجنوبية، اليوم، من قبل المسئولين.

 

ونشر ولى عهد أبو ظبي مقطع فيديو يظهر حفاوة استقباله فى كوريا صباح اليوم، وكتب معلقاً: "خلال الزيارة الرسمية إلى كوريا الصديقة ومظاهر الحفاوة التي لقيها على المستويين الشعبي والرسمي".

وكان فى مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الكورى مون جاى، والعديد من مسئولي الدولة فى مراسم رسمية.

 

وشهد الشيخ محمد بن زايد، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين شملت المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية والبيئية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة والطاقة.


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