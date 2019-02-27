مركز الأزهر العالمى للفتوى: ضحايا حادث محطة مصر "شهداء"

كتب لؤى على

نعى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضحايا ومصابى حادثة حريق محطة مصر ،وقال المركز فى بيان له :ونَحْسَب من انتقَل منهم إلى رحمة الله تعالى شهيدًا، والحديث الشريف يؤكد ذلك؛ حيثُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ... » وعَدَّ منها: «وَصَاحِبُ الحَرِيقِ شَهِيدٌ...» أخرجه أبو داود.

وتابع :نحن نضرعُ إلى الله تعالى مع جموع الشعب المصريِّ بقلوبٍ مخلصةٍ أن يتغمَّ​​دَ الشهداءَ بواسعِ رحمته، وأن يشفيَ المصابين منهم، وأن يُلهِم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصرَ وأهلها من كلِّ سوء.