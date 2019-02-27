محافظ القليوبية: إخلاء طرف رئيس حى شبرا السابق بعد ثبوت عدم مخالفتها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم التحقيق فى واقعة حيازة رئيس حى شرق شبرا الخيمة السابق لاكلشيه بختم المحافظ، وتبين خلالها حسن النية وعدم استخدامه بأية أعمال مخالفة، لذا تم العزوف عن إحالته للنيابة العامة.

وأكد محافظ القليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إخلاء طرف رجب عبد الرزاق النقيدى رئيس حى شرق شبرا الخيمة السابق، من محافظة القليوبية، تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية حيث تم تعينه رئيسا لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه لزم التنويه حيث تسبب ما نشر ببعض المشاكل له ولذا لزم التوضيح.

وكان قد شهد الاجتماع التنفيذى الأخير تكريم رجب عبد الرازق النقيدى رئيس حى شرق شبرا الخيمة السابق، وأثناء تسليمه شهادة التكريم فاتحه المحافظ فى هذا الشأن وأكد انه سيتم التحقيق.