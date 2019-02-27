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مجلة "ذا بنكر" تختار محمد معيط أفضل وزير مالية لعام 2019 عن قارة أفريقيا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:50 ص
مجلة "ذا بنكر" تختار محمد معيط أفضل وزير مالية لعام 2019 عن قارة أفريقيا محمد معيط وزير المالية
كتب ـ أحمد يعقوب
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أعلنت مجلة ذا بنكر (THE BANKER) العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز، فوز وزير المالية الدكتور محمد معيط بجائزة أفضل وزير مالية علي مستوي قارة أفريقيا لعام 2019، متفوقا علي المرشحين الآخرين مثل وزير مالية نيجيريا.

وذكرت المجلة المتخصصة في الشئون المالية والمصرفية، أن أسباب اختيارها للدكتور محمد معيط نتيجة لنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى وإسهامات الوزير وجهوده في الحفاظ علي مسار الاصلاح في الطريق الصحيح، وسط إشادات من جميع أنحاء العالم، رغم قصر فترة توليه حقيبة وزارة المالية حيث تولي المنصب في يونيو 2018.

وأكدت المجلة، أن مصر تبنت ونفذت إصلاحات هيكلية خلال سنوات معدودة تعد الأكثر اتساعا في تاريخها الحديث، وباعتراف الخبراء تمهد هذه الاصلاحات دون شك الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقا من أجل مصر، رغم ما تسببت فيه من صعوبات علي المدي قصير الاجل للمواطنين، مشيرة الي ان وزارة المالية المصرية لعبت دورا طليعيا في قصة الاصلاح.

وأوضحت أن الدكتور محمد معيط استمر في تنفيذ سياسات الاصلاح التي تبنتها الحكومات المصرية في السنوات الـ4 الأخيرة، وأكدت ذا بنكر، انه حرص علي بقاء برنامج الإصلاح في مصر على المسار الصحيح، ولذلك فإن جائزة أفضل وزير مالية لعام 2019 تعكس مساهماته الشخصية، بالتوازي مع الدفع الأوسع من قبل الوزارة من أجل إصلاح الاقتصاد، حيث شهدت المالية العامة في مصر تحسنا واضحا في الاداء لتحقق لاول مرة منذ 15 عاما فائضا أوليا بالموازنة العامة في يوليو 2018، وجاء هذا الفائض في ظل سياسات اصلاح برامج دعم الطاقة والتي شملت الوقود والكهرباء، والتي ادت الي تقلص فاتورة دعم الطاقة لتنخفض من نحو 4.1% من الناتج المحلي لعام 2017 الي اقل من 1% من الناتج بحلول عام 2020.

وأشارت "ذا بنكر" إلى أن توقعات المؤسسات العالمية أن تسهم هذه السياسات لترشيد الدعم والتدابير الاخري التي تبنتها وزارة المالية لاستعادة الانضباط المالي في التخفيف من مستويات الدين العام المرتفعة، لافتة الي توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

من ناحية أخري، أعلنت "ذا بنكر"  فوز وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني بجائزة افضل وزير للمالية في العالم وبقارة اسيا لعام 2019 وكذلك فوز وزير المالية البرتغالى ماريو سينتينو بجائزة افضل وزير للمالية بقارة اوروبا لعام 2019 الى جانب فوز وزير المالية التشيلي فيليب لاراين بجائزة افضل وزير للمالية عن قارتى امريكا الشمالية والجنوبية لعام 2019 ، بالاضافة الى فوز وزير المالية الاسرائيلى موشيه كحلون بجائزة افضل وزير للمالية بمنطقة الشرق الاوسط لعام 2019.

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محمد معيط

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