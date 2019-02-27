ماى: بريطانيا قلقة بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان

رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأربعاء إن بريطانيا قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على ضبط النفس.

وقال مسؤولون باكستانيون إن إسلام اباد نفذت ضربات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تنفيذ طائرات حربية هندية ضربات داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب فى عام 1971.

وقالت ماى للبرلمان "المملكة المتحدة قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان وتدعو الطرفين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".

وأضافت "نجري اتصالات منتظمة مع البلدين ونحث على الحوار والحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمى. نعمل عن كثب مع شركاء دوليين، بما فى ذلك العمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتخفيف التوترات"