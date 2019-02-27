فيديو صادم يكشف كيف تسبب إهمال السائقين فى حادث قطار محطة مصر

كتب أحمد عرفة

أظهر أحد الفيديوهات الخاصة بحادث قطار محطة مصر، أن الواقعة نتجت عن إهمال جسيم، من قبل الموظفين والعاملين بورش جرارات القطارات بمحطة مصر، وليس عن أى قصور فى التقنيات المستخدمة فى منظومة السكك الحديدية.

وبحسب ما جاء بالفيديو فقد ظهر الجرار وهو يغادر الورشة، ويصطدم بقطار آخر بالورشة قبل أن يذهب إلى محطة مصر، وأثناء ذلك نزل السائق ليتحدث مع سائق القطار الآخر وترك قطاره، ليتحرك قطاره بسرعة نحو المحطة، وخلفه الموظفون بالورشة يحاولون إيقافه قبل أن يصطدم بمحطة مصر، ويخلف الحادث الأليم الذى راح ضحيته حتى الآن 20 حالة وفاة وإصابة 40.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على السائق الثانى لقطار محطة مصر بعد هروبه لمحافظة المنوفية.