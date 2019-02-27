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غداً رياح مثيرة للرمال تصل للعاصفة وسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:06 م
غداً رياح مثيرة للرمال تصل للعاصفة وسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الخميس، نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة أحيانا، ويؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جداً، وارتفاع الموج من 4 إلى 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات ، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.


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