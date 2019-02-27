ضبط شخص انتحل صفة مسئول بسوهاج وتلقى رشوة من المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الرقابية، وتلقيه مبلغ مالى من موظف آخر على سبيل الرشوة بدعوى التغاضى عن بلاغات مقدمة ضده.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من "جوزيف.د" رئيس لجنة المخالفات بإحدى الشركات بسوهاج - ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بتضرره من "فتحى .ح . ع " ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة لقيامه بإدعاء عمله بإحدى الجهات الرقابية، وأن اختصاصه الوظيفى فحص الشكاوى والبلاغات التى ترد من المواطنين ضد الموظفين العموميين بالمحافظة وذلك (على خلاف الحقيقة)، وأوهمه بورود عدة بلاغات ضده وحصل منه على مبلغ مالى نظير التغاضى وعدم اتخاذ أية إجراءات ضده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وقيامه بطلب تحديد موعد آخر للحصول من الشاكى على باقى مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء مقابلته مع الشاكى بميدان الشهيد عبد المنعم رياض في سوهاج أثناء تلقيه المبلغ المالى المتفق عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.