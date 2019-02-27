صور .. رئيس هئية قصور الثقافة يشهد ملتقى فنون البادية الرابع بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات ملتقى فنون البادية فى دورته الرابعة بقرية الوادى بمركز الطور بمحافظة جنوب سيناء، الذى تنظمه الهيئة فى الفترة من 25 إلى 26 فبراير الجارى.

تفقد الدكتور أحمد عواض معرضا تراثيا تضمن منتجات من التراث والحياة البدوية وشاهد مجموعة من ورش الحرف البيئية من وحى التراث البدوى، شملت ورشا العمل "أساور، وأشغال بدوية بالخرز ونماذج للبرقع السيناوى والفراشيح والرسم بالحنة السيناوى".

أكد عواض أن الهيئة تتواجد بأنشطتها الثقافية والفنية بكل بقاع مصرنا الحبيبة، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبناء مصر بطور سيناء.

شملت الفعاليات أمسية شعرية عن التراث البدوى والشعر فى البادية، تحدث خلالها الشاعر حمدان عبد الله عن دور الشعر فى تجسيد الحياة البدوية والتأكيد على العادات والتقاليد الأصيلة ومدى تأثيرها الثقافى، ثم ألقى مجموعة من الشعراء وهم "سليمان أبو عودة، محمد أبو درويش الزيت"، مجموعة من القصائد البدوية، وألقى الشاعر محمود حسين الجبالى من أبناء سانت كاترين قصيدة بعنوان "أنا مصرى وسيناوى"، وورشة حكى للباحث إبراهيم بخيت تحدث خلالها عن الزواج فى البادية وعن أشهر عادات البادية ومنها الزواج من نفس القبيلة بدون مقابل، حيث يتحمل الزوج تكاليف الزواج كاملة

وقدمت فرقة التلقائيين بالطور مجموعة من أغانى ورقصات التراث السيناوى مثل أوبريت "ياليالي" و"أرض الفيروز" تأليف صلاح زكريا وإخراج جمال مهران، كما قدم عرض للعرائس بعنوان "رحلة إلى قصر الثقافة" وهو دعوة لتحفيز الأطفال على الذهاب إلى قصر الثقافة وتشجيعهم على القراءة وتفريغ وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

شهد الفعاليات فوزى همام رئيس مدينة الطور، وعدد من شيوخ القبائل وهم الشيخ حميد موسى، الشيخ سليمان عيد، الشيخ ربيع سعد، الشيخ عيد محمد ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.



وفى ختام فعاليات الملتقى كرم رئيس الهيئة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتسلم الدرع نيابة عنه المحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور، وكرم عددا من رموز البادية وهم الشيخ خليل إبراهيم عواد الحويطى، الشيخ عوده أبو عفنان، قبل أن يفتتح مقعد الشيخ عبد الله الحويطى بقرية الوادى بمدينة الطور بحضور غريب حسان عضو مجلس النواب عن طور سيناء وعدد من شيوخ القبائل

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافةاثناء تفقد معرض المنتجات

رئيس هئية الثقافة ملتقى فنون البادية الرابع

المشاركين فى ملتفة الفنون الرابع

تسليم الدرع فى نهاية الملتقى