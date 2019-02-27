صور.. ترامب يجتمع مع رئيس فيتنام قبل القمة الثانية مع كوريا الشمالية

رويترز

اجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونج فى هانوى اليوم الأربعاء قبل اجتماعه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى ثانى قمة بينهما.



أثناء استقبال رئيس فيتنام لنظيره الأمريكى

واجتمع ترامب وترونج، الذى يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، فى قصر الرئاسة الكبير الذى يعود للحقبة الاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقى ترامب فى وقت لاحق مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.



الرئيسان الأمريكى والفيتنامى

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مساء اليوم مع كيم فى فندق ميتروبول بعد 8 أشهر من قمتهما الأولى فى سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووى. وقال ترامب اليوم إن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارا مثل الذى تشهده فيتنام إذا ما تخلت عن برنامجها النووى.



ترامب إلتقى رئيس الوزراء الفيتنامى

وكتب فى تغريدة "فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه البسيطة. وستكون كوريا الشمالية مثلها وسريعا جدا إذا ما تخلت عن برنامجها النووى... الإمكانيات مذهلة، وتمثل فرصة عظيمة، لا يكاد يكون هناك مثلها فى التاريخ، لصديقى كيم جونج أون".



ترامب ورئيس فيتنام أثناء توقيع عدد من الاتفاقيات

وشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفيتنامي نجوين فو ترونج في هانوي اليوم "الأربعاء" مراسم توقيع عقد شراء شركة فيتجيت المحلية 100 طائرة جديدة من طراز بوينج 737. قدرت قيمتها بـ 12.7 مليار دولار أمريكي.



ترامب ونظيره الفيتنامى يشهدان توقيع اتفاقات بين البلدين

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الشركة وقعت أيضا اتفاقية دعم محركات من تصنيع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، تصل قيمتها 5.3 مليار دولار.



ترامب ونظيره الفيتنامى يصافحان وزيران من البلدين