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الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:50 ص
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صور.. أنصار الرئيس النيجيرى محمد بخارى يحتفلون بفوزه بولاية ثانية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. أنصار الرئيس النيجيرى محمد بخارى يحتفلون بفوزه بولاية ثانية نيجيريا تحتفل بفوز الرئيس محمد بخارى بولاية ثانية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتفل أنصار الرئيس النيجيرى المنتهية ولايته محمد بخارى بفوزه بالانتخابات الرئاسية بفترة رئاسية ثانية.

وقد أعلنت الحملة الانتخابية بفوز مرشحها أمس الثلاثاء.

ولضمان الفوز، يجب أن يتمكن أحد المتنافسين من الحصول على أغلبية إجمالي الأصوات بالإضافة إلى 25 بالمئة على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية وإلا يتم إجراء انتخابات إعادة.

يشار إلى أن أكثر من 70 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وأبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري والمعارض عتيق أبو بكر.

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