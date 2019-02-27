سفير أفغانستان بالقاهرة: اتفق مع مبادرة السيسي لتجديد الخطاب الدينى

قال السفير الأفغانى بالقاهرة، محمد محق، فى إطار رده على سؤال حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى، إن هذه الفكرة من أكبر المطالب الماسة للعالم الإسلامى والحضارة الإسلامية، مشددا "لا يمكن أن ندخل العصر الحديث وأن نساير الأحداث الحضارية الكبرى فى العالم إلا بتجديد الخطاب الدينى سواء فى أفغانستان أو كثير من البلدان الإسلامية."

واعتبر فى حوار له مع "اليوم السابع" أن وجود الكثير من الجماعات الإرهابية فى العالم الإسلامى لها أسباب مختلفة، وأحد أسبابها عدم نجاحنا الكامل فى تجديد الخطاب الدينى. "الحضارة الإسلامية الآن أمام تحدى كبير فى العالم، فنحن لا نشاهد أى حضارة أخرى أو دين آخر يكون متهما مثلنا بخصوص قضية الإرهاب"، موضحا أن الهجمات الإرهابية فى العواصم الأوربية وآسيا وأمريكا تكون باسم الإسلام ويبدأ منفذوها عملياتهم بقول "الله أكبر".

وشدد على موافقته على نهج الرئيس المصرى لتجديد الخطاب الدينى، قائلا إن العالم الإسلامى فى حاجة إلى الحوار وتقبل وجهة النظر الأخرى، وتبادل الخبرات.

وعن العلاقات الثنائية بين مصر وأفغانستان، أكد السفير أن العلاقات الرسمية من أحسن العلاقات الثنائية بالمقارنة مع الكثير من البلاد، حيث تعود إلى ما يقرب من 90 عاما، وطوال هذا الوقت ربطت البلدين علاقة طيبة سواء على المستوى الشعبى أو الحكومى.

وخلال العقدين الماضيين، وبعد سقوط طالبان، كان هناك توجه جاد من قبل الحكومة الأفغانية نحو مصر والأزهر الشريف، وكذلك من مصر حيث فتحت القاهرة سفارة لها فى كابول رغم الظروف الأمنية، كما شهد البلدين زيارات حكومية متبادلة رفيعة المستوى. وما يساعد على متانة هذه العلاقات هو عدم وجود أى تعارض أو تضارب للمصالح للبلدين، فهما تلتقيان فى نقاط كثيرة ولا يختلفان فى أى نقطة، مؤكدا أن بلاده تدرك أهمية مصر بالمنطقة وتتطلع للتعاون معها فى كافة المجالات.