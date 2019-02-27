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زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد تسببه فى موت كلبها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:15 ص
زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد تسببه فى موت كلبها محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "س.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها "م.ع" بعد زواج دام 12 شهرا، وأدعت استحالة العشرة بينهما بسبب إهماله.

 

وأضافت أنه تم ترقيتها فى عملها بعد كفاح زادت مدته عن 6 سنوات وتشاجر معها بسبب رفضه لسفرها لمدة أسبوع خارج مصر وتعمد إهمال الكلب الذى ترعاه فى منزلها وتسبب فى موته.

 

وتابعت خلال شهور زواجها تعرضت للإهانة من ضرب وعنف جسدى وإذلال أمام أصدقائها وإهدار كرامتها مما دفعها لترك المنزل أكثر من مرة.

 

وأضافت الزوجة، أن زوجها لا يملك رحمة ويكره الحيوانات رغم أنه قبل الزواج أدعى حبه لهم ولم يمانع امتلاكها لها بالمنزل إلا أنه بعد أن تزوجته أصبح يسخر منها أمام والدته وشقيقاتها ورفض تناول الطعام من يدها إلا بعد تعقيمها بسبب تعاملها مع الحيوانات الأليفة.

 

وأكدت الزوجة أن بعد عودتها ووجدت الكلب قد مات وعلمت أنه انتهز فرصة غيابها وترك المنزل ولم يضع طعام له وعندما واجهته لاحقها بالاتهامات وسلب حقوقها وطردها من المنزل.


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