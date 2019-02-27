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رئيس "خطة البرلمان" يكشف ملامح تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:30 ص
رئيس "خطة البرلمان" يكشف ملامح تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
كتبت إيمان على
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أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018، وستنتهى من صياغته وتسليمه للأمانة العامة الأسبوع المقبل.

 

وأشار رئيس لجنة الخطه والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقرير الحساب الختامى للجنة يتعدى الـ500 صفحة ويشمل أكثر من 150 توصية، موضحًا أن هذا الحساب الختامى أول حساب يطبق فيه موازنة البرامج والأداء.

 

ولفت أنه به مواد أكثر تفصيلاً تخص الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والعلاقات بين الهيئات، وغيرها، معتبرًا أن التقرير به ما هو مضىء وما هو سلبى، مثل أن معدلات الزيادة فى الموارد أكبر من معدلات الزيادة فى بعض أنواع النفقات، ووجود تحسن فى أداء الهيئات الاقتصادية.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك نقاطا سلبية أيضًا مثل وجود هيئات اقتصادية ما زالت تحقق خسائر مثل السكة الحديد والوطنية للإعلام، وهى من أكثر الهيئات خسارة، معتبرًا أن حلها لن يكون إلا بإعادة الهيكله، بجانب المطالبة بتشكيل لجنة للمشروعات المتوقفة فى الصرف الصحى والطرق والكبارى بعدما تكشف من وجود عيوب فى هذه المشروعات.

 

وشدد أن التقرير شمل مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق، منها فحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، وأيضًا تحديد المسئولية وفق تحقيقات النيابة فى عدد من الهيئات والمؤسسات.


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الخطه والموازنه

الحساب الختامى

الماليه

الاعلام

هيئات اقتصاديه




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