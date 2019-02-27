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ترامب يكذب محاميه السابق.. ويؤكد: يسعى لخفض مدة سجنه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:57 م
ترامب يكذب محاميه السابق.. ويؤكد: يسعى لخفض مدة سجنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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كتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر اليوم الأربعاء أن محاميه السابق مايكل كوهين يكذب بهدف خفض مدة سجنه.

ويعتزم كوهين أن يشهد فى وقت لاحق اليوم الأربعاء بأن ترامب كان على علم مسبق بشأن تسريب رسائل إلكترونية من شأنها الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون فى انتخابات عام 2016 الرئاسية.

وأظهرت مسودة للشهادة التى يعتزم كوهين الإدلاء بها أنه سيقول إن ترامب كان يدير المفاوضات لمشروع عقارى فى موسكو أثناء حملته الانتخابية، رغم إعلانه على الملأ أنه لا مصالح له فى روسيا فى مجال الأعمال.

 

 

 

 


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