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ترامب: أجرينا "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:20 م
ترامب: أجرينا "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" فى ختام قمتهما فى فيتنام غدا.

وقال ترامب فى رسالة على تويتر فى ختام اليوم الأول، من قمتهما الثانية "اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون فى هانوى بفيتنام الليلة".

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما.

 

 


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