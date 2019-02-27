video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:03 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول مطار القاهرة
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح  اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الاقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الطقس في مطارات الوصول.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة ساعتين لسوء الطقس هناك في مطار الوصول، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت ساعتين لظروف التشغيل.
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فريق الباليه المصرى للصغار يصل القاهرة بعد حصوله على كأس البطولة الدولية

رئيس الوزراء يصل القاهرة قادما من شرم الشيخ

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة