انقطاع المياه 24 ساعة عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى الجمعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بإجراء تحويلات لبعض خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال الحفر الخاصة بمحطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن أحياء (الوراق – شمال الجيزة – العجوزة – الدقى ) وضعف بخطوط المياه بنطاق حى (بولاق الدكرور) لمدة 24 ساعة اعتبارا من الـ9 من مساء الجمعة الموافق 1/3/2019 وحتى الساعة الـ9 من مساء السبت الموافق 2/3/2019.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن يتم تسيير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وذلك من خلال الاتصال برقم طوارئ "125".