انتحار شاب بسبب خلافات زوجية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

انتحر شاب مقيم فى قرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار بسبب خلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى مزار العام.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، أخطاراً من مأمور مركز سمالوط، يفيد بقيام شاب يدعى "عزت ع ش" 25 بالانتحار، أثر قيامه بتثبيت حبل فى شباك حجرته وإلقاء نفسه فى الشارع، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وبالتحريات الأولية تبين وجود خلافات زوجية بالأسرة، وإن الشاب له طفلان صغيران.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق وطلب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.