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الهلال الأحمر يقدم الإسعافات والدعم النفسى للمصابين وأسر ضحايا حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:47 م
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات والدعم النفسى للمصابين وأسر ضحايا حادث محطة مصر الهلال الأحمر المصرى فى محطة رمسيس
كتب ــ مدحت وهبة
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فور وقوع  حادث قطار محطة مصر، توجه  فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فورا إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين، كما توجهت فرق  الهلال  الى مستشفيات دار الشفاء و الهلال  والسكة الحديد والمستشفى القبطى  ومعهد ناصر، لتقديم الدعم النفسي للمصابين الذين تم نقلهم إلى هذه المستشفيات.
 
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة  كانت متواجدة في موقع الحادث فور حدوثه بمحطة مصر، لمتابعة الموقف وتقديم أي مساعدة يحتاجها الضحايا وذويهم .
 
وقام فريق الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي أيضا لأسر الضحايا، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمصابين الذين تم نقلهم الى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية، حيث إن الهلال الأحمر المصري لديه قسما كاملا للدعم النفسي لضحايا الحوادث والأزمات والذي يتكون من عدد المتخصصين في هذا المجال ويقومون بمعالجة الأثار النفسية لأسر الضحايا والمصابين.
 
جدير بالذكر، أن فرق الهلال الأحمر المصري تقوم  فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم  الاسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسي للمصابين وأسرهم.
 
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الهلال الأحمر المصرى

الدعم النفسي للمصابين

حادث قطار محطة




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