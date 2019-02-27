النيابة تجرى معاينة تصويرية وتستمع لأقوال سائق آخر بحادث محطة مصر

كتب عبد الله محمود

أجرت نيابة الأزبكية معاينة تصويرية بصحبة سائق زميل السائق المتهم فى حادث اندلاع الحريق بمحطة سكك حديد مصر، حول وقت الحادث، وكيف خرج القطار من الجراج.

وكشفت معاينة النيابة أن النيران كانت ضخمة والتهمت جميع محاويات رصيف المحطة.

وتبين من المعاينة تفحم أكشاك الباعة وتبعثر متعلقات المواطنين على جنبات الرصيف، فضلا عن أشلاء آدمية ودماء كثيرة، وتناثر الزجاج فى كل مكان.

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث التى لقيت مصرعها فى الحاث اختفاء معالمها لتفحمها الشديد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق شديدة، مبينة أن بعضها حرج.